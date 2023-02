Les maraudes pour les sans-abris suspendues à Périgueux après plusieurs agressions

Depuis le mardi 7 février, l'Association de Soutien de la Dordogne a décidé de totalement interrompre ses maraudes à destination des sans-abris et des plus démunis dans l'agglomération de Périgueux. Une décision prise après trois agressions. Une seule et même personne s'en est pris aux salariés et bénévoles de l'association.

Trois agressions en moins de 15 jours

Le vendredi 27 janvier, deux maraudeuses ont été agressées devant la gare de Périgueux par un sans domicile fixe bien connu de l'association et des services de police à Périgueux. Au moment d'une distribution collective, l'homme d'une quarantaine d'années a insulté et menacé de mort les deux femmes. La semaine suivante, ce même SDF qui sort de prison s'est introduit dans un centre d'hébergement médicalisé de l'association réservé aux personnes en difficulté. Il a agressé le veilleur de nuit après s'être introduit par effraction. Pour ces deux agressions, deux plaintes ont été déposées.

Toujours le même individu visé par les plaintes

Cette affaire "retient toute l'attention du parquet" indique le vice-procureur de la République de Périgueux, Stéphane Renard.

Une troisième plainte va également être déposée par l'association pour une nouvelle agression sur un autre binôme de maraudeurs. Un binôme toujours constitué d'un professionnel et d'un bénévole. Cette fois, le mardi 7 février sur la place Bugeaud de Périgueux. Ce même SDF aux multiples condamnations a tenté de frapper l'équipage et a essayé de les empêcher de repartir en s'introduisant dans leur voiture.

Plusieurs bénéficiaires sont privés d'aide

Personne n'a été physiquement blessé lors de ces agressions, mais Jean-Louis Reynal, le directeur de l'association de Soutien de la Dordogne, explique qu'une cellule psychologique a été mise en place pour la trentaine de participants à ces maraudes quotidiennes. En plus du traumatisme des bénévoles et salariés, les bénéficiaires des maraudes sont désormais privés de l'aide habituellement dispensée. Depuis l'interruption des tournées, entre cinq et vingt personnes n'ont plus cette aide précieuse.

"Une décision très difficile à prendre"

"C'est une très grande injustice de devoir priver des personnes que l'on voit à la maraude chaque soir parce qu'un seul individu incontrôlable violente les bénévoles et les professionnels" regrette Jean-Louis Reynal, "pour nous, ça a été une décision très difficile à prendre, mais nous avons été obligés de la prendre pour protéger nos bénévoles et salariés qui prennent du temps qui n'ont pas à supporter les traumatismes de ces violences"

Ce n'est pas la première fois que l'association décide d'interrompre ses maraudes pendant plusieurs jours. Au début de l'année 2022, ce même homme avait frappé un bénévole de l'association. Les distributions avaient été arrêtées le temps de quelques jours.