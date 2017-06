Les marcheurs de l’Himalaya récupèrent les précieux galets aux noms des victimes du 14 juillet

Lundi, à la veille de leur départ pour l’Himalaya, les seize marcheurs qui vont rendre hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet ont mis dans leurs sacs les galets aux noms des disparus.

Passation de relais lundi soir à Nice dans les jardins du Musée Masséna entre les familles de victimes du 14 juillet et les marcheurs qui vont leur rendre hommage dans l’Himalaya. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à cette cérémonie au pied du Mémorial temporaire pour les victimes de l’attentat de Nice. Un à un les marcheurs sont venus récupérer entre 5 et 6 galets des mains d’Anne Murris, la trésorière de l’association de victimes Promenade des Anges et de la maîtresse de l’Escarène Emilie Bedeschi qui a peint les galets avec ses 6 élèves.

Cérémonie teintée d’émotion

Au cours de cette cérémonie de passation des galets, une violoniste a interprété La méditation de Thaïs. Des enfants ont également lu un texte devant les familles des victimes et les marcheurs silencieux. La cérémonie s’est terminée après l’interprétation de la chanson Évidement, de France Gall, par la chorale de l’école niçoise publique St Barthélémy.

Passation des galets © Radio France

Pesée des sacs

Les marcheurs ont pu aussi échanger avec les familles de victimes, très émues de voir les galets au nom de leurs proches s’envoler vers l’Inde. Les randonneurs ont également reçu lundi soir leur équipement pour l’ascension du Stok Kangri à 6.153m d’altitude. Il a fallu ensuite peser chaque bagage pour ne pas dépasser 23 kilos, le poids autorisé par la compagnie aérienne.

Le matériel d'alpinisme des marcheurs azuréens. © Radio France