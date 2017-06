Les marcheurs de l'Himalaya sont bien arrivés à Leh

Partis mardi matin de Nice, les marcheurs de l'Himalaya sont bien arrivés en Inde. Ils se préparent à déposer 86 galets en mémoire des victimes de l'attentat de Nice.

Après un long voyage entre Nice, Munich, New Delhi et Leh au nord de l'Inde, les 16 marcheurs azuréens sont bien arrivés. Ils sont partis mardi matin et ont atterri ce mercredi matin en Inde à 3.500m d'altitude. Ils doivent maintenant s'acclimater à l'altitude avant de se préparer à aller déposer 86 galets en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice.

La ville de Leh en Inde à 3.500m d'altitude © Radio France