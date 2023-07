Les marginaux passifs désormais passibles d'une amende de 35 euros à Angoulême

L'arrêté est daté du 11 juillet dernier. Il est destiné à "gérer l'occupation apaisée de l'espace public". En d'autres termes, il s'agit de verbaliser les marginaux qui se regroupent par endroits, boivent de l'alcool malgré l'interdiction de l'alcool sur la voie publique, et deviennent souvent violents à l'encontre des commerçants et des passants. Ce n'est pas toute la ville d'Angoulême qui est concernée par cet arrêté, mais quatre secteurs principaux : le Champs de Mars, la rue piétonne, le quartier de la gare, et Victor-Hugo. Les policiers municipaux auront la possibilité de verbaliser les contrevenants, des amendes de 35 euros.

ⓘ Publicité

loading

"Assurer la tranquillité publique" (Jean-Philippe Pousset, adjoint au maire chargé de la sécurité)

L'opposition municipale s'indigne de cet arrêté anti-marginaux. S'il reconnaît qu'il y a un problème, l'élu d'opposition Raphaël Manzanas, aurait préféré un accompagnement des populations visées. Déjà, pour Noël 2014, la création de grillages autour des bancs de l'esplanade du Champ de Mars avait provoqué une polémique à Angoulême. La police municipale d'Angoulême compte aujourd'hui 23 policiers dans ses effectifs, qui se relaient par équipes de six.

loading

loading