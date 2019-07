Les marins-pompiers de Marseille portent plainte après les débordements qui ont suivi le match de l'Algérie

Marseille, France

Hier soir, l'équipe d'Algérie s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) pour la deuxième fois de son histoire, battant le Nigéria 2-1. Suite à cette victoire, les supporters de l'équipe algérienne nombreux à Marseille ont fait la fête pour une part, une autre partie a gêné les marins-pompiers marseillais.

Ceux-ci, dans un communiqué, dénoncent le comportement de certaines personnes qui "ont pris à partie des engins du Bataillon en intervention", notamment dans les 1er et 3e arrondissements. On a pu voir des supporters grimper sur un camion en pleine marche.

Par ailleurs, les pompiers détaillent que quatre véhicules de secours ont subi des retards dans l’accomplissement de leur mission opérationnelle et diverses dégradations "du fait des gestes inadaptés et inconscients de ces personnes". Les victimes transportées dans les deux ambulances ont été, de plus, traumatisées par ces débordements selon les marins-pompiers.