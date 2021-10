Les Marseillais se recueillent sur la tombe de Bernard Tapie pour la Toussaint

"Je suis venu pour fleurir la tombe de ma grand-mère, mais j'étais obligé de m'arrêter sur la tombe de Tapie." C'est une nouvelle tradition dans le cimetière du quartier de Mazargues dans le 9e arrondissement de Marseille. Beaucoup de passage dans ce cimetière pour le week-end et notamment sur une tombe : celle de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, décédé début octobre à l'âge de 78 ans.

Je suis allée voir la photo de Tapie et je lui ai fait un bisou. C'est normal que je sois là, c'est une grande fierté qu'il soit enterré ici." - une habitante de Mazargues

À cause de la pluie tombée samedi, il a fallu réarranger la tombe de Bernard Tapie, décorée par une cascade de fleurs. "Des fleurs blanches avec un petit ruban bleu" précise Simone, fleuriste. "Marseille c'est Tapie. Et Tapie, c'est Marseille : blanc et bleu." Entre les bouquets et les pots de fleurs, on distingue des petits mots laissés par les supporters de l'Olympique de Marseille.