Les massifs forestiers en risque incendie sévère sont interdits d'accès dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Le risque incendie est très élevé dans les Bouches-du-Rhône et le Var à cause de fortes rafales de vent. Les massifs forestiers sont placés en risque incendie très sévères et sont donc interdits d'accès. A Allauch, 170 pompiers sont intervenus sur un feu, 7 hectares ont brûlé ce mercredi.

Attention au risque important d'incendie dans la région cette semaine, avec les fortes rafales de vent. La préfecture du Var annonce sur Twitter qu'un cinquième massif forestier est placé en risque incendie "très sévère" ce mercredi 13 juillet. Le massif forestier des Maures rejoint ceux des Monts toulonnais, de la corniche des Maures, de l'Estérel et des îles d'Hyères, déjà en risque incendie "très sévère". Il est donc interdit d'accéder à ces massifs. Les quatre autres massifs, de la Sainte-Baume, du Haut-Var, du Centre-Var et le plateau Canjuers, restent en risque incendie "sévère". L'accès y est déconseillé, rappelle la préfecture du Var.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les Bouches-du-Rhône, les calanques est également interdit d'accès. Les calanques sont classées "rouge" et donc interdites aux promeneurs avec des rafales de vents jusqu'à 75 km/h. La route des Crêtes est également fermée. Pour connaître les conditions d'accès en temps réel, téléchargez l'application Mes Calanques ou rendez-vous sur la page dédiée du site internet de la Préfecture (les Calanques sont concernées par les massifs Calanques, Cap Canaille et Grand Caunet).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

7 hectares ont brûlé à Allauch

Les marins pompiers et sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont intervenus ce mercredi 13 juillet pour un feu vers le 11eme arrondissement de Marseille. Le feu a pris vers 10 heures et menaçait une soixantaine d'hectares. Finalement seulement 7 hectares ont été parcourus. 170 pompiers et marins pompiers ont été mobilisés sur cette opération. Les sapeurs pompiers qui appellent à la vigilance, le Colonel Pierre Bépoix, est chef de corps adjoint des pompiers des Bouches-du-Rhône : "C'est un vrai appel à la prudence notamment sur les jets de mégots qui sont des départs de feux récurrents le long des axes routiers et autoroutiers. On appelle à la vigilance sur les barbecues qui sont faits à proximité de massifs végétalisés, même chose sur les travaux de bricolage qui peuvent projeter des étincelles. Ce sont des scénarios que nous avons déjà vécus donc on appelle à la vigilance. Nous sommes tous acteurs de notre sécurité."