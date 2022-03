Les match du district de Provence de football annulés le week-end prochain après l'agression d'un arbitre

Après l'agression d'un arbitre lors de la rencontre de championnat de division 3 entre Miramas et Salins de Giraud dimanche dernier le district de Provence décide de reporter l’intégralité des rencontres officielles prévues le week-end des 18 au 20 mars 2022, et cela dans toutes les catégories.

Trop c'est trop pour le district de Provence de foot. Dimanche dernier un arbitre de 23 ans a été agressé en plein match sur la pelouse de Miramas par deux joueurs. Après avoir averti l'un d'eux pour des insultes, l'arbitre a été frappé à plusieurs reprises au niveau de la nuque, puis trainé au sol avant que les deux joueurs coupables de cette agression ne soient stoppés par les autres protagonistes de ce match de division 3.

L'arbitre souffre de blessures entrainant des jours d'I.T.T et se dit encore choqué par cette agression, tout comme les deux assistants qui officiaient dans cette rencontre.

Un week-end sans football pour faire prendre conscience de la gravité de tels actes

Une agression "inadmissible" selon Jacques Clavet, le responsable des arbitres pour le district de Provence qui souhaite apporter son soutien à la victime : "En solidarité avec cet arbitre victime du comportement inqualifiable de ses deux agresseurs, le Comité de Direction a décidé de reporter l’intégralité des rencontres officielles prévues le week-end des 18, 19 et 20 mars 2022, et cela dans toutes les catégories. Aucun match amical ne sera également homologué en vue de se dérouler durant ce même week-end."

Dans son communiqué le district de Provence s'explique : "Deux jours sans football, sans que notre passion du ballon rond ne puisse s’exprimer, en espérant que cela puisse faire prendre conscience à certains de la gravité de tels actes. Car en effet, que serait notre football sans la présence d’arbitres officiels, acteurs garants des lois du jeu ? Il serait tout simplement inexistant… Le football est un sport qui rassemble, joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, spectateurs, une discipline prônant des valeurs telles que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité, et la violence ne peut ainsi trouver sa place sur nos rectangles verts."

Des sanctions qui peuvent être lourde à l'encontre des auteurs

La Ligue Méditerranée de Football a également, par voie de communiqué, condamné "avec la plus grande fermeté l’agression dont a été victime cet arbitre officiel de 23 ans, lâchement molesté par deux joueurs. L’Instance Régionale rappelle que "les auteurs de tels gestes inqualifiables et inadmissibles sur des terrains de sport encourent également de lourdes sanctions pénales.

En effet, la Loi Lamour du 23 octobre 2006 confère aux arbitres une mission de service public sportif et prévoit des sanctions aggravées pour leurs agresseurs. Ainsi, le Code du Sport dispose que «les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public (…) et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par des peines aggravées».

Le Président Eric Borghini, qui a eu longuement la victime au téléphone, lui a exprimé en son nom, au nom de l’ensemble de la Ligue et de notre communauté de sportifs, le soutien de la ligue méditerranée et lui a souhaité un prompt rétablissement.