Les Mayennais se mobilisent pour retrouver Maxime

Châtillon-sur-Colmont, France

Les proches de Maxime et des anonymes ont organisé ce lundi soir une battue dans le secteur de Châtillon-sur-Colmont, pour tenter de retrouver Maxime, mais sans succès. C'est ce qu'indique sur son compte Twitter Philippe Jehan, ancien président de la FDSEA de la Mayenne, le syndicat agricole.

Disparu depuis jeudi

Ce jeune homme de 22 ans a disparu depuis jeudi dernier, il est parti de chez ses parents à Châtillon-sur-Colmont dans le Nord Mayenne, et depuis ses proches n'ont aucune nouvelle.

Maxime mesure 1,76 mètre, il a les cheveux châtain clair et frisés. Au moment de sa disparition, il portait des lunettes et un tee-shirt blanc avec inscrit dessus "Le bon Mayennais", une veste grise et une paire de basket ou des chaussures de chantier foncées.

Si vous avez la moindre piste, appelez la gendarmerie d'Ernée au 02.43.30.10.09.