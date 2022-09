Les médecins du Calvados en première ligne pour repérer les violences intrafamiliales

Mieux repérer puis prendre en charge les victimes de violences conjugales et intrafamiliales : c'est l'objectif du protocole signé mardi 20 septembre, entre d'un côté le CHU de Caen et l'hôpital de Lisieux, et de l'autre les parquets de Caen et Lisieux.

Depuis le Grenelle sur les violences conjugales, mené fin 2019 et dont les conclusions avaient été rendues en 2020, la loi du 30 juillet 2020 avait acté l'assouplissement du secret médical pour les médecins qui recevraient des patients et des patientes en danger immédiat ou sous emprise. Ce protocole signé doit permettre d'aider ces médecins à accompagner les victimes de violences conjugales. Le président de l'Ordre des médecins du Calvados, Gérard Hurelle, était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi 21 septembre.

à lire aussi Un an après le Grenelle, quel bilan pour la lutte contre les violences conjugales ?

France Bleu : Ce protocole signé mardi entre le monde de la santé et celui de la justice a d'abord pour objectif de repérer, puis de protéger les victimes de violences intrafamiliales ?

Gérard Hurelle : C'est tout à fait cela. Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le suivi des victimes avait été défini comme une priorité par le gouvernement et les faits de violences conjugales sont encore insuffisamment portés à la connaissance des autorités compétentes. C'est le constat que nous avons fait. Face à ce constat, les parquets judiciaires de Caen et de Lisieux, le conseil départemental de l'Ordre des médecins ainsi que le CHU de Caen et le Centre hospitalier de Lisieux, ont souhaité s'associer autour d'un protocole qui vise à faciliter le repérage et la protection des personnes victimes de violences conjugales, le signalement de ces violences par un médecin et le traitement des suites, notamment judiciaires, qui peuvent y être données.

Lors des consultations, ce sont les médecins qui sont en première ligne pour constater de potentielles violences : selon vous, ils ont un rôle essentiel à jouer ?

GH : Exactement, car le médecin, c'est souvent la première personne que ces victimes rencontrent. Le médecin a un rôle essentiel dans le repérage de ces violences conjugales, il rédige le certificat médical. Et il peut ensuite aider la patiente à porter plainte, l'accompagner pour signaler ces violences aux autorités compétentes.

Selon vous, ce nouveau protocole peut-il réellement changer la donne, pour pallier le manque de preuves notamment ?

GH : Tout à fait, parce que dans ce protocole, nous avons un certain nombre d'éléments que nous allons fournir aux médecins, et notamment l'aide au repérage de ces violences, avec un vademecum. Cela va permettre aux médecins de repérer ces violences en amont. Et même si certains éléments n'apportent pas la preuve immédiate des violences intrafamiliales, le fait de les noter dans le dossier médical de la patiente permettra d'étoffer ce dossier ; si les faits de violence se reproduisent au fur et à mesure, la patiente pourrait avoir ce qu'on appelle une armoire à preuves, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, pour porter plainte.

Il était déjà possible de lever le secret médical pour les mineurs et les majeurs incapables. Mais depuis la loi de juillet 2020, le secret médical peut aussi désormais être levé pour les personnes majeures tout court, si le médecin craint un danger imminent pour sa patiente ?

GH : C'est cela, depuis 2020, il y a un alinéa qui permet à un médecin ou tout professionnel de santé de porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple ou lorsqu'il existe des éléments laissant craindre que la victime majeure se trouve sous l'emprise de son auteur et qu'elle est en danger immédiat dans le couple. Dans le vademecum qui sera remis aux médecins, nous aurons un certain nombre de questions et d'éléments qui vont leur permettre d'étayer le danger immédiat, la plupart du temps de la femme. Et à partir de cela, le professionnel s'efforcera d'obtenir l'accord de la patiente. Et s'il parvient pas, il devra informer la victime du signalement qui sera effectué au procureur de la République.

Le phénomène d'emprise, justement, désigne un système de domination psychologique mis en place par une personne sur une autre : les médecins sont-ils de plus en plus sensibilisés à cette notion ?

GH : Absolument. Mais malheureusement, le phénomène d'emprise est très difficile à diagnostiquer. Et surtout, les médecins ont jusqu'à maintenant manqué un peu d'éléments pour pouvoir détailler, définir cette emprise. Grâce à ce protocole, cela sera simplifié et les ressources que nous fournirons aux médecins les aideront à pouvoir mieux diagnostiquer cette notion d'emprise.