Les médecins sont aussi en grève contre la réforme des retraites

Région Bretagne, France

Comme les avocats, les médecins rejoignent la grève contre la réforme des retraites à l'appel du collectif SOS retraites. Ils refusent de quitter leur caisse autonome pour être reversés dans le régime général. Historiquement, les médecins, professions libérales, n'ont pas été intégrés au régime général : "En 1945, après la guerre, les régimes généraux ont vu le jour et les médecins n'ont pas eu le droit d'y participer", précise Michel Kerleau, médecin à Plourivo, et membre de l'UMFL.

On a une caisse qui est parfaitement à l'équilibre - Michel Kerleau

"On a une caisse autonome qui est parfaitement à l'équilibre, qui est même excédentaire" explique Michel Kerleau, "qui n'a jamais eu besoin de l'aide de personne. Et ce qu'on propose, c'est _un hold-up sur les réserves que nous avons fait_. Le but de la manœuvre c'est d'augmenter les cotisations pour parvenir à des prestations moindres. Surtout que la médecine libérale est sinistrée en France, c'est très compliqué dans les zones rurales, donc il faut arrêter le massacre. Les médecins arrivent sur le marché du travail très tard donc si on restreint aussi leur retraite, les candidats vont être de moins en moins nombreux."

Les médecins commencent à cotiser tard, les grévistes estiment qu'ils vont y perdre avec le système à points : "On cotise pendant l'internat mais on est quand même déjà relativement âgé. _Sur les premières années, il y a un manque de cotisation_."

"Si on continue à raboter tout ce qui faisait l'intérêt de ce métier en mettant des contraintes supplémentaires chaque année, _ça va devenir très compliqué de se soigner_".