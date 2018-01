Vivonne, France

"La violence est notre quotidien. Cette fois-ci, c'est l'agression de trop". Les mots de plusieurs surveillants pénitentiaires après l'agression jeudi 11 janvier de leurs collègues à Vendin-le-Vieil (Nord-Pas-de-Calais).

Les membres du personnel pénitentiaires de Poitiers-Vivonne bloquent la prison ce lundi matin. "Nous allons limiter au strict minimum le fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire que nous allons uniquement permettre à du personnel médical de rentrer en cas d'urgence" explique Emmanuel Giraud, secrétaire Force Ouvrière pénitentiaire pour la Nouvelle Aquitaine. "Aucun détenu ne sortira de sa cellule pour être présenté devant une juridiction administrative ou pénitentiaire aujourd'hui" indique-t-il. La décision sur l'ouverture ou non des parloirs, elle, sera prise dans la matinée.

Des perturbations à la maison d'arrêt de Niort

A Niort, le personnel, moins nombreux, ne bloque pas l'établissement. Mais les surveillants prévoient de prendre leur service avec quinze minutes de retard. "Quinze minutes ça peut paraître peu, mais dans le monde pénitentiaire où tout est réglemente et très organisé, ça a des répercussions" selon Samuel Berault, secrétaire régional de l'UNSA. Cela implique notamment une ouverture des cellules plus tardive et un planning bouleversé pour les détenus.

Plusieurs centres pénitentiaires dont celui de Poitiers-Vivonne ont déjà mené ce type d'opérations vendredi 12 janvier.