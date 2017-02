Les méthodes du Roannais Rachid Kassim, cadre de Daech, dans Envoyé-Spécial

On en sait un peu plus sur le Roannais Rachid Kassim grâce à l'enquête d'Envoyé Spécial, "les sœurs, les femmes cachées du jihad" diffusée ce jeudi 2 février sur France 2. Sur internet, les journalistes ont eu accès assez facilement à cadre de Daech.

Ce reportage "Les sœurs, les femmes cachées du jihad" est un document de Marina Ladous, Roméo Langlois et Etienne Huver, coproduit par SlugNews, TV Presse et France 24. Le reportage du magazine de France 2 diffusé ce jeudi est centré sur des jeunes-femmes dans le jihad et il consacre une large partie au Roannais.

Ce jeune homme de 30 ans, recherché par les services secrets pour avoir joué un rôle clé dans l'organisation de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray, le prêtre égorgé dans son église normande le 26 juillet. Il pourrait aussi être à l'origine de la tentative d'attentat à la bouteille de gaz devant Notre-Dame à Paris et de l’exécution du couple de policier Magnanville.

Dans le reportage d'Envoyé Spécial on comprend que le combattant roannais effectue un travail sur le net pour recruter des jeune -femmes. Il cherche en tout cas des volontaires à travers sa propre chaîne sur le web. Deux journalistes se sont fait passer pour des candidates. Elles ont pu très vite entrer en contact avec Kassim. L’équipe a vu émerger le personnage, prendre de l’ampleur médiatiquement.

« Ne dis jamais que tu prends du temps, je suis là pour ça. C’est moi qui m’excuse. Au niveau des actions, il y en a pas 50. Il y en a 2. Soit tu essaie de venir ici, soit tu fais un truc de OUF là-bas (en France). Tu vois ce que je veux dire.» Rachid Kassim

Et en plus du reportage, le site Slate.fr propose le journal de bord des journalistes qui se sont immergés dans cette enquête. Les détails de la rencontre avec Rachid Kassim y sont largement abordés.