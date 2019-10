Les policiers, gendarmes, pompiers et membres de la Sécurité Civile de Charente-Maritime, participaient ce mercredi à Puilboreau, près de La Rochelle, aux rencontres de la sécurité et du secours. Une journée pour faire la démonstration de leurs savoir-faire .

Les métiers de la sécurité et du secours en démonstration près de La Rochelle

La Rochelle, France

Beaucoup d'uniformes ce mercredi sur le parking et dans le hall du centre commercial de Beaulieu à Puilboreau, près de La Rochelle. Les gendarmes , les policiers, les pompiers et les membres de la Sécurité Civile participaient aux rencontres de la sécurité pour échanger et faire découvrir leurs métiers.

Le PSIG simule l'interception d'un véhicule

L'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile était l'une des animations vedettes de cette journée, orchestrée par la préfecture de Charente-Maritime

L"es hommes du PSIG s'équipent avant d'intervenir © Radio France - Catherine Berchadsky

Parmi les démonstrations qui ont aussi retenu l'attention du public, celle des hommes du PSIG (le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de La Rochelle, qui ont simulé l'interception d'un véhicule volé et neutralisé le conducteur ainsi que son complice. Une intervention réalisée avec des armes sécurisées.

Stand de la police nationale © Radio France - Catherine Berchadsky

Dans le hall du centre commerciale, les motards de la police nationale ont eu aussi beaucoup de succès avec leurs engins. De nombreux enfants sont montés sur les bolides stationnés, de quoi peut-être susciter des vocations.

Les rencontres de la sécurité se poursuivent ce jeudi à St-Jean-d'Angély,rue Désiré Gabriel au niveau des terrains de basket entre 9h et 18h.