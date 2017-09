Les Miels Michaud devant le tribunal à Pau pour une histoire d'étiquette

La société des miels Michaud de Gan a été jugée ce lundi pour pratique commerciale trompeuse. L'administration lui reproche la mention "100% pur et naturel" sur ses flacons "lune de miel".

Vincent Michaud, le PDG des miels Michaud de Gan a défendu sa société devant le tribunal correctionnel de Pau ce lundi. Sa société est poursuivie pour pratique commerciale trompeuse. La Direction de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes a saisi la justice à propos d'une mention sur un flacon de miel "100% pur et naturel". Il faut bien comprendre que le problème n'est pas le miel en lui même, mais l'emballage.

"Notion superfétatoire"

Sur le produit, lune de miel, le produit phare de la marque il est écrit "100% pur et naturel". C'est cette inscription qui pose problème. Le miel est forcement pur et naturel sinon ce n'est pas du miel. On reproche à l'emballage d'être redondant. C'est une notion superfétatoire. Cela sous entend donc que les autres miel ne sont pas purs et naturels. C'est une forme de concurrence déloyale.

Comme la lessive qui lave plus blanc que blanc

En fait, on reproche aux miels Michaud de trop en dire sur l'emballage en quelque sorte. C'est ce que le patron Vincent Michaud s'est évertué à expliquer à l'audience. Son avocat Me Fabien Lapeyre a même amené avec lui d'autres produits d'autres marques. Il les a posés devant les magistrats pendant sa plaidoirie. Comme ce camembert AOP (appellation d'origine protégée). Pour un camembert cela veut dire qu'il est au lait cru et moulé à la louche. Le fabricant l'a donc écrit sur la boîte. On pourrait lui faire le même procès qu'aux miels Michaud.

"C'est affligeant"

A la barre Vincent Michaud a expliqué sa démarche commerciale. La filière a connu des scandales retentissants ces derniers mois. Sa société a investi dans un laboratoire ultra moderne pour s'assurer que les miels qu'il achète partout dans le monde ne sont pas contaminés par des polluants. Il juge ce procès profondément injuste. Il l'a dit à France Bleu Béarn à la sortir de l'audience :

C'est affligeant. L’administration devrait assurer la sécurité des populations. La France est un pays où les entreprises et les gens sont fortement taxés et l'argent public devrait être utilisé à des choses utiles et pas pour lutter contre le système économique — Vincent Michaud

"On peut parler de harcèlement. L'argent public devrait être utilisé pour des choses utiles" Copier

Le parquet a demandé une amende de 4000 euros. L'avocat des miels Michaud a plaidé la relaxe. Le tribunal rendra sa décision le 9 octobre.