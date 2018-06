La France devrait accueillir une partie des 630 migrants secourus par l’Aquarius dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye. Le premier bateau, le navire italien Dattilo, est arrivé dimanche matin à 6h30 au port espagnol de Valence. Les autres arriveront de manière échelonnés d'ici 10h. Cela fait une semaine que les migrants errent en Méditerranée. Ces 450 hommes, 80 femmes, 89 adolescents et onze enfants ont vécu un voyage éprouvant.

Soulagement et frustration

Après leur longue traversée de la Méditerranée l'arrivée est un soulagement pour tous ces rescapés venus d'Afrique. Ils ont dû affronter la tempête, des vagues de 4 mètres de haut et le mal de mer : un voyage très éprouvant dans des conditions précaires raconte sur France Inter, ce père de famille repêché par les sauveteurs de l'Aquarius : "Ce voyage en mer a été très difficile pour nous avec le mauvais temps. On était malade Beaucoup de gens ont vomis, certains ont pleuré. C'était tellement dur ".

Au sein de l'équipage certains comme Baptiste Brebel regrettent le temps perdu. Ce voyage forcé a empêché l'Aquarius de sauver d'autres vies en mer : "Y a pas mal de frustration chez les sauveteurs de passer autant de temps éloigné de la zone de sauvetage. On a aussi de l'appréhension à savoir comment ça va se passer quand on va arriver en Espagne, quel accueil on va recevoir et aussi on ressent un besoin urgent de retourner dans la zone de sauvetage au plus vite pour continuer à travailler".

🔴 UPDATE Sollievo e felicità a bordo della nave #Aquarius appena vediamo le coste spagnole.



Ci separano 4 miglia dal porto di #Vacencia. La fine di un’Odissea lunga e estenuante è vicina.



#TogetherForRescue#HumanityAtSeapic.twitter.com/ekm330HpSM — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) June 17, 2018

Des arrivés échelonnées

Un dispositif exceptionnel a été mis en place. 2 230 personnes y participent. Une immense banderolle a été déployée sur le port, où l’on peut lire «Bienvenue chez nous».

La région de Valence a annoncé avoir reçu en deux jours plus de 2 500 appels et courriers d’habitants proposant leur aide.

Un geste politique

L’Espagne a accepté de les accueillir pour signifier à l’Europe la nécessité de mettre en place une politique commune. L’Italie et Malte avaient de leur côté refusé de recevoir les bateau dans leurs pays.

La France a accepté d’accueillir une partie de ces migrants, qui «exprimeront le désir de rejoindre ce pays». Emmanuel Macron a notamment dénoncé la «part de cynisme et d’irresponsabilité du gouvernement italien».