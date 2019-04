Les migrants de la Bourse du travail de Saint-Etienne évacués par les forces de l'ordre

Saint-Étienne, France

Les forces de l'ordre ont évacué la Bourse du travail de Saint-Etienne ce vendredi matin. Elles sont arrivées au petit matin. Une évacuation ordonnée par le Préfet de Loire pour occupation illégale d'un bâtiment. Les militants, mobilisés depuis le début, ont une nouvelle fois dénoncé cette situation.

Depuis le 2 avril dernier, des dizaines de migrants logeaient dans des salles de réunion de cette Bourse du travail, propriété de la ville. Ces familles se sont retrouvées à la rue lors de la fin de la trêve hivernale, le 31 mars dernier.

Une solution trouvée "pour chacune des personnes recensées à la date du 9 avril"

Par voie de communiqué ce vendredi matin, la Préfecture de la Loire confirme en effet avoir ordonné l'évacuation du site. Elle recense"Une cinquantaine de personnes qui, dans leur quasi totalité, sont des demandeurs d'asile qui, soit ont très récemment déposé leur demande en France, soit ont déposé leur dossier dans un autre pays de l'Union Européenne et relèvent de ce fait du règlement de Dublin III".

La Préfecture de la Loire assure qu'une solution a été trouvée "pour chacune des personnes recensées à la date du 9 avril 2019". Elle précise "qu'un certain nombre de familles sont d'ores et déjà prises en charge et se trouvent actuellement dans des hébergements adaptés à la fois à leur situation juridique et aux situations d'urgence. Les autres personnes étrangères, dont la situation a fait l'objet d'un examen individuel, sont repartis sur l'ensemble des capacités d'accueil du département".