Les migrants du campement de l'autopont à Nice-Ouest bientôt expulsés

Le campement illégal de l'autopont des Moulins, à Nice-Ouest pourrait être démantelé dans les jours qui viennent. Ces familles roms, neufs adultes et trois enfants, viennent de Bulgarie et de Bosnie et vivent ici depuis plus de trois ans. Les associations se mobilisent contre cette évacuation.

Après le démantèlement du campement de la digue du Port Lympia au début du mois d'août, la ville de Nice par voie de communiqué indique avoir obtenu du tribunal judiciaire de Nice l'autorisation d'expulser les personnes vivant sous l'autopont des Moulins, à Nice-Ouest, boulevard du Mercantour.

Pour les associations, l'évacuation n'est pas la solution

Des matelas à même le sol, un vieux canapé de fortune, quelques charriots de supermarché, et le bruit incessant des voitures et des klaxons. C'est ici que vivent neufs adultes et trois enfants, des familles roms venant de Bulgarie et de Bosnie installées sous l'autopont depuis au moins trois ans. "Les conditions de vie sont déplorables, c'est insalubre mais l'évacuation n'est pas la solution" pour Agnès Gillino coordinatrice de Médecin du Monde à Nice : " le peu de suivi qui est mis en place, est mis en danger, voir en échec par ces évacuations successives. Il y a des ruptures dans la continuité des soins et c'est potentiellement dangereux pour ces personnes" explique-t-elle. Même son cloche pour David Nakache; président de l’association de défense des droits des migrants Tous citoyens, il est très inquiet pour les enfants :" Nous sommes fin août si les parents sont arrêtés et qu'ils doivent reconstituer un autre camp ailleurs, la scolarisation n'est pas possible ! Il faut prioriser l'accompagnement des enfants et donc maintenir le lien avec les parents."

"Quand la misère est trop visible on la chasse ! Mais la misère est toujours là et la misère de ces enfants aussi" David Nakache de Tous Citoyens

Selon la préfecture des Alpes-Maritimes à l'heure actuelle, les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune intervention sous l'autopont. Lors de contrôles des forces de l'ordre si les personnes sont en situation irrégulière, ces dernières peuvent-être placées en centre de rétention administrative, pour les autres, les services de l’État activent le plan d'hébergement d'urgence. Concernant ce campement de familles bulgares ces dernières sont suivies par les services de l’État depuis leur arrivée afin de favoriser leur insertion sociale et économique.