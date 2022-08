Les migrants du parc St John Perse évacués à Reims

Plus une toile de tente, plus de linge qui sèche ni de cri d'enfants : le parc St John Perse, à Reims, est vide. Les migrants qui vivaient là depuis plusieurs mois ont tous été évacués ce mardi 30 août au matin. Les associations d'aide aux migrants affirment ne pas avoir été prévenu, mais qu'un élu de la ville de Reims ainsi que le secrétaire général de la Préfecture de la Marne étaient présents lors de l'évacuation.

Au plus fort de l'été, selon l'association le 115, ils étaient 75 personnes sous les tentes, avec un seul point d'eau pour tout le camp et sans sanitaire. Les bénévoles alertaient d'ailleurs sur la situation début août : "Le camp déborde, parce que l'été, il y a moins de relogement que l'hiver de la part de la mairie et de la Préfecture de la Marne", expliquait Fabien Tarrit, du collectif Sövkipeu.

à lire aussi Migrants : le parc St John Perse proche de la saturation à Reims

La plupart demandeurs d’asiles, venant entre autres d'Albanie, de Serbie, de Géorgie ou du Niger, ont été pris en charge. Ceux autorisés à rester en France sont en cours de relogement, dans des hôtels de Reims ou un foyer de Châlons-en-Champagne, mais certains feront sans doute l'objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Ce qui intrigue les bénévoles qui viennent en aide à ses familles, c'est le fait que plusieurs tas de mulch (des déchets organiques) ont été déversés dans le parc : "Ca n'adhère pas du tout, donc on ne peut rien planter sur du mulch, même pas une toile de tente, explique Fabien Tarrit, ce n'est pas la première fois qu'ils en mettent _pour éviter que le camp ne se reforme_".

Seul trace du passage des migrants dans le parc St John Perse : un reste de cendres © Radio France - Aurélie Jacquand