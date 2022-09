Les migrants expulsés d'un EHPAD toulousain investissent le collège Bellefontaine, des heurts éclatent

À Toulouse, des dizaines de migrants se sont installés dans le collège de Bellefontaine hier après-midi, avant de retourner sur les allées Jules Guesde où ils sont depuis le 26 août dernier. Des heurts ont rapidement éclaté avec des habitants de ce quartier et la police a dû intervenir.

Plusieurs dizaines de migrants, installés depuis le 26 août sur les allées Jules Guesde, ont occupé les bâtiments de l’ancien collège Bellefontaine, samedi 3 septembre. Expulsés de l'Ehpad des Tourelles, dans le quartier de la Cépière, ils ont déployé une banderole où est inscrit "Nous avons besoin d'un hébergement collectif" sur le devant de ce collège.

Tension avec le voisinage du collège

La Préfecture de la Haute-Garonne précise hier soir que "des heurts ont éclaté avec des habitants du quartier Bellefontaine et la police a dû intervenir en faisant usage d’une grenade lacrymogène pour ramener le calme et prévenir des violences plus importantes." Après quelques heures passées sur site, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne indique qu'ils ont quitté les lieux : "ce collège, qui a fermé ses portes aux élèves en juillet 2022, accueille toujours des activités de loisirs pour la jeunesse du quartier" précise le CD31.

Dans un communiqué, le président Georges Méric rappelle toutefois "la nécessité de trouver une solution pérenne à l’accompagnement de ces migrants et appelle à la pleine et entière mobilisation des acteurs de ce dossier que sont l’État et la Mairie de Toulouse."