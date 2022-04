Les militants d'Extinction Rébellion occupent toujours les Grands Boulevard de Paris ce dimanche

Depuis ce samedi 16 avril 2022, les militants écologistes d'Extinction Rébellion occupent les Grands Boulevards de Paris, tout particulièrement au niveau de la porte Saint-Denis. L'opération baptisée "l'inévitable rébellion" a pour but de remettre l'écologie dans le débat public et politique à une semaine tout juste du second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 17 avril, les militants indiquent être toujours sur place et revendiquent au moins un millier de participants.

Quatre points de blocage et de check-in ont été mis en place indique ce dimanche, une militante sur place. Le lieu a été transformé en une sorte d'agora citoyenne. Actuellement ce dimanche après-midi, plusieurs prises de paroles ont lieu, ainsi qu'une assemblée populaire explique Ingrid. Les militants et les passants sont invités à échanger sur les formes de démocratie actuelles et penser celles de demain. Un peu avant, une action symbolique a été menée via une "vélorution", une promenade à vélo dans Paris. Il n'est pas exclu que d'autres actions soient décidées et menées ce soir.

On constate que les programmes des deux candidats ne sont pas à la hauteur - Ingrid

La date de l'action, le week-end de l'entre deux tour de l'élection présidentielle, n'a rien du hasard. "On constate que les programmes des deux candidats (ndlr : Emmanuel Macron et Marine Le Pen) ne sont pas à la hauteur du dernier rapport du GIEC. Surtout, après un quinquennat de déception nous n'avons plus confiance en Emmanuel Macron, nous n'avons pas confiance non plus en Marine Le Pen" confie Ingrid, l'une des militantes d'Extinction Rébellion, présente sur place et venue d'Annecy. Elle poursuit "La question écologique et de la justice sociale a été totalement absente de la campagne et des débats. On veut créer ici de vrais espaces de débats, se réapproprier la question".

Extinction Rébellion entend rester à la Porte Saint-Denis jusqu'à ce lundi soir.