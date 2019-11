Les mineurs délinquants de Montfavet ouvrent les portes de leur centre éducatif fermé

12 jeunes sont placés par la justice dans le centre éducatif fermé de Montfavet. Ils réaprennet à vivre en société et envisagent une réinsertion familiale ou scolaire loin des cambriolages et de l'argent facile.

Les petits fours et les sandwichs ont été faits et servis par des jeunes délinquants de 15 à 18 ans. Le centre éducatif fermé de Montfavet ouvrait ses portes mercredi à Avignon pour la journée internationale des droits de l'enfant. Les visiteurs étaient surtout des professionnels de l'éducation ou de la justice. Les 12 jeunes placés à Montfavet par un magistrat ont pu échanger sourire et se projeter sur leur avenir.

Apprendre à manger à table ou parler bien après les embrouilles

Le sourire de Walid est poli et courtois malgré la capuche. À 17 ans, il confie un passé judiciaire "à cause des embrouilles, des conneries..." Mais à Montfavet, il espère se construire un autre avenir : "il me fallait venir ici pour reparler bien avec les gens, ne pas être agressif". Pas de sorties puisque c'est un centre fermé, le directeur Magid Nasri insiste : "on fait de l'éducatif avant tout. Les barbelés sur les murs sont là pour rassurer les voisins, mais les incidents sont rares". Les portes du bâtiment sont ouvertes : salles de classe adaptées, salles de sport, réfectoire, chambres individuelles.

Chaque instant doit être éducatif pour ces jeunes délinquants. Education aussi à la santé, Magid Nasi lutte avec médecins et psychologues contre les addictions au cannabis. Il souhaite aussi ré-apprendre une vie normale à ces jeunes placés par un magistrat : "certains n'ont plus l'habitude de manger assis à table avec d'autres personnes . Des jeunes se couchaient très tard, se levaient très tard. C'est un vrai travail de leur enseigner un fonctionnement normal".

Le procureur Philippe Guemas souligne l'importance des apprentissages de base : "se lever le matin, dire bonjour - au revoir, suivre un enseignement scolaire, ça parait évident pour beaucoup, mais pas pour ces jeunes. Il n'y a pas de mirador, mais c'est la dernière chance avant la prison".

Une formation à la sortie pour en finir avec l'argent facile des braquages

Les jeunes restent en moyenne quatre mois à Montfavet. L'objectif est une réinsertion en famille ou dans une formation. Walid en rêve : "je suis déjà allé en prison... Les activités, l'école, les rendez-vous professionnels, il n'y a pas tout ça en prison". Walid confie dans un français hésitant "si j'aurais fini en prison, j'aurais sorti et j'aurais recommencé". Au centre éducatif fermé désormais, il "envisage une formation en électricité et je m'accroche à ça".

À 16 ans, Anis se sent "tranquille au centre éducatif fermé. Si tu veux fuguer, tu fugues... mais après, c'est la prison". À Montfavet, il se projette vers un métier, mais reste lucide sur ses rêves d'avenir : "travailler c'est trop dur, alors l'argent facile, c'est très facile. C'est pour ça que tous les jeunes font des braquages et des cambriolages". À Montfavet, Anis a appris qu'il peut "faire un travail normal. Quand je vais sortir, je veux faire une apprentissage de plombier".

