Les ministres Lecornu et Darmanin perdent leur procès en appel contre Mediapart

Ils attaquaient Médiapart pour diffamation, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer et président du conseil départemental de l'Eure, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, perdent en appel leur procès contre le site d'information qui avait révélé leur vacances communes en Corse en août 2017 dans un article intititulé "Deux ministres louent la villa en Corse d’un repris de justice". "Comme en première instance, les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu perdent de nouveau en appel leur procès contre Mediapart" écrit sur Twitter Edwy Plenel, le président et co-fondateur du site.

Les deux ministres avaient porté plainte contre Mediapart pour diffamation, trouvant "particulièrement scandaleux la formulation du titre de cet article qui n’a manifestement d’autre objectif que de nuire et d’annoncer des choses formellement inexactes et ce d’autant plus que nous avons répondu à toutes les questions de la journaliste et que nous lui avons transmis tous les documents pour clarifier la situation" écrivait alors Sébastien Lecornu sur son compte Facebook. Dans son arrêt rendu ce mercredi, la chambre 2-7 de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance en novembre 2020.

Contacté, le président du conseil départemental de l'Eure Sébastien Lecornu n'a pas souhaité réagir.