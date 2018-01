Le décret de béatification de 19 martyrs tués en Algérie dans les années 1990 pourrait être signé d'ici fin janvier d'après un responsable du dossier. Parmi ces 19 victimes, il y a les sept moins de Tibéhirine dont deux Drômois.

Reconnus bienheureux d'ici la fin janvier ?

Ces martyrs pourraient être reconnus bienheureux avant la fin janvier. Ce décret de béatification concerne 19 religieuses et religieux assassinés en Algérie entre 1993 et 1996. C'est le postulateur de la cause (son "avocat") le moine trappiste français Thomas Georgeon qui l'assure dans un entretien au mensuel italien en ligne "Mondo e Missione".

Le dossier est ouvert depuis 2006 mais le décret de béatification pourrait être signé dans les prochains jours. Une béatification au titre de "martyrs" pour les 7 frères du monastère de Tibéhirine et 12 autres hommes et femmes d'Eglise dont Mgr Claverie, l’évêque d'Oran assassiné en 96.

"Chacun d'entre eux a été un témoignage de l'amour du Christ, de l'ouverture aux autres et de la fidélité au peuple algérien" explique Thomas Georgeon.

Deux Drômois : Frère Luc et Frère Christophe

Parmi les moines de Tibéhirine, il y a les Drômois Frère Luc, originaire de Bourg-de-Péage et Frère Christophe, originaire d'Ancône. Une des sœurs de ce dernier attend cette annonce. Les évêques algériens souhaiteraient que la béatification puisse être célébrée en Algérie.

Du côté de l'enquête, après la mort des moines de Tibéhirine, on attend également d'ici peu le rapport des analyses pratiquées sur les prélèvements des crânes des religieux. L'an dernier, une juge française a pu ramener d'Algérie des prélèvements des crânes des religieux. Des prélèvements effectués à l'automne 2014, mais à l'époque, ils n'avaient pas pu être ramenés en France. Les zones d'ombre sur la mort des moines, dont les Drômois frère Christophe et frère Luc seront peut-être ainsi levées.