"Les morts de la Deûle": une relecture de l'affaire à l'aune de l'extrême droite

Le journaliste Tomas Statius, qui était lui-même étudiant à Sciences Po Lille à l'époque des faits, propose dans son enquête haletante une relecture des faits à l'aune des agissements de l'extrême droite de l'époque à Lille. Une enquête minutieuse qui pose de nombreuses questions sur cette affaire des noyés de la Deûle qui a semé la psychose à Lille après la mort de cinq jeunes hommes, retrouvés dans la Deûle, entre octobre 2010 et novembre 2011. Spécialiste de l'extrême droite, le journaliste propose en quelque sorte une relecture des enquêtes sur ces 5 décès en prenant en compte un phénomène bien présent à l'époque des faits à Lille: des affrontements nocturnes réguliers menés par des membres de l'extrême droite.

Tomas Statius était lui-même étudiant à Sciences-Po Lille au moment de l'affaire des noyés de la Deûle © Corbis - Odile Senellart

"L'extrême droite et les oppositions entre les militants d'extrême droite et d'extrême gauche à l'époque dans les rues de Lille forment un "décor" de ce qu'étaient les rues de Lille et dans ces années-là. Mon postulat de départ était de dire que cet éclairage-là permettrait d'expliquer ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas prouvé que ce sont des militants d'extrême droite qui ont poussé des gens dans la Deûle. Mais c'était important de le remettre en perspective, notamment au vue des derniers éléments de l'enquête qui sont apparus sur Hervé Rybarczyk [le musicien, 5ème noyé de la Deûle]. On a dit qu'il s'était suicidé. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé mais on sait en revanche bien qu'il a croisé des militants d'extrême droite ce soir-là". Et dans son livre, Tomas Statius montre que c'est un point commun entre tous ces morts de la Deûle: ils sont tous passés par des coins connus pour être fréquentés par des membres de l'extrême droite peu de temps avant leur disparition.

Dans un premier temps, les décès des "noyés de la Deûle" avaient été considérés par la justice comme accidentels. Les 5 noyés avaient en commun d'être fortement alcoolisés, ils seraient tombés à l'eau. Des campagnes avaient même été lancées à l'époque contre le "binge drinking", l'alcoolisation rapide à laquelle s'adonnent certains jeunes. Mais les enquêtes ont finalement bien été toutes rouvertes en 2015 et la procédure concernant la mort d'Hervé Rybarczyk fait bien apparaître l'extrême-droite dont trois membres ont d'ailleurs été mis en examen en 2017. Les enquêtes se poursuivent toujours.

"Les morts de la Deûle", 256 pages, paru aux éditions JC Lattès