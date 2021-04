Les "Motards en colère" de Nîmes couvrent la préfecture de papier toilette

Si vous êtes passé devant la préfecture de Nîmes ce samedi après-midi, vous avez sûrement remarqué une drôle de décoration sur les grilles : du papier toilette, étalé devant le bâtiment par 250 motards lors d'une manifestation à 14 heures.

Grilles de la Préfecture de Nîmes, couvertes de papier toilette © Radio France - Sarah Nedjar

La manifestation est organisée par les Motards en colère du Gard : la fédération s'insurge contre une directive de l'Union européenne : la mise en place d'un contrôle technique obligatoire pour les motos et scooters dès 2022, pour limiter les risques d'accident et de pollution. Selon Jacques Barac, coordinateur départemental le la FDMC, le contrôle technique pour les deux-roues serait trop onéreux pour les motards, et inefficace sur le plan de la sécurité.

0.3% des accidents en moto sont dus à des défaillances techniques. Rendre obligatoire un contrôle technique pour les deux-roues, c'est simplement un nouveau moyen de gagner de l'argent. C'est d'ailleurs porté au Parlement européen par des entreprises de contrôle technique. En Italie, il a été mis en place. Il n'y a pas d'évolution sur les accidents, mortels ou non . - Jacques Barac, Motards en colère du Gard

Dès le premier janvier 2022, les deux-roues âgées de plus de quatre ans devront régulièrement se rendre au garage. Le coût de cette nouvelle procédure n'a pas encore été fixé en France.