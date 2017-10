Quinze ans après avoir perdu sa fille dans un incendie à Chambéry, le deuil impossible d'une mère

Quinze ans après le tragique incendie du jour de l'an 2002 dans le centre ancien de Chambéry, la mère d'une des deux victimes, Annie Vincent, publie un livre intitulé "À Delphine". Un livre en forme de journal pour raconter un deuil impossible.

L'incendie s'était déclaré en pleine nuit du réveillon. Un sapin décoré de bougies avait mis le feu d'abord à un appartement pour se propager à une vitesse foudroyante dans l'immeuble et ensuite par les combles en bois sur une dizaine d'habitats du centre ancien de Chambéry. Les corps de Delphine et Jonathan furent retrouvés le lendemain un étage au-dessus de l'appartement où le sapin avait pris feu. Ils avaient pourtant appelé les services de secours mais en vain.

Les sapeurs-pompiers durent combattre un incendie qui se propageait par les toitures et les combles en bois © Maxppp - -

En 2007, cinq ans plus, tard, un procès tentait d'établir les responsabilités de la mort des jeunes gens entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours et les deux sociétés fabricantes du sapin et des bougies. Un procès qui aboutit à une relaxe générale.

"Il n'y a pas une journée sans que j'y pense. Je ne dors plus, enfin très très peu. Je suis réveillée parce que je pense à Delphine" — Annie Vincent

De tout cela, la mère de Delphine a voulu tenir le journal pour se raccrocher à la vie. Elle espérait d'ailleurs y mettre un terme avec les dernières étapes judiciaires au civil mais Annie Vincent s'est vu obligée d'abandonner la procédure au civil du fait de dissensions au sein de sa famille. Il reste ses paroles pour raconter un deuil impossible.