Les Moulins: après les polémiques avec le maire de Nice, le préfet multiplie réunions et communications

Le préfet des Alpes-Maritimes change de stratégie. Désormais une réunion par semaine est organisée sur la situation du quartier des Moulins et le bilan hebdomadaire des interpellations et des saisies, sera également communiqué. La police nationale travaille et le préfet Bernard Gonzalez compte bien le faire savoir !

ⓘ Publicité

Critiqué par le maire de Nice, Christian Estrosi, sur France Bleu Azur, le préfet répond par des chiffres. Bernard Gonzalez souhaite communiquer le bilan hebdomadaire de la lutte contre la délinquance pour ce quartier situé dans l'ouest de la ville.

"Le patron de Nice, ce n'est pas lui, c'est moi !" rétorque Christian Estrosi

Le 14 avril, le maire de Nice avait alors déclaré sur France Bleu Azur que "le préfet n'a pas à recadrer qui que ce soit. Le patron de Nice ce n'est pas lui, c'est moi ! Le patron de la police c'est lui. Dans un communiqué*,* poursuit Christian Estrosi*, le préfet dit qu'il avait cette unité de CRS pour le quartier des Moulins, comme je l'avais demandé au ministre de l'intérieur . Le bilan est de deux opérations de lutte contre l'immigration clandestine dans les Alpes-Maritimes, sept dans le Var, cinq opérations dans le Vaucluse. Pour une unité mise à disposition pour les Moulins, quel aveu de la part du préfet !"

La réponse du préfet ? Des réunions et des communiqués

Le préfet ne répond pas par une déclaration mais par des réunions de sécurité. Elles sont consacrées spécifiquement à la lutte contre la délinquance dans le quartier des Moulins à Nice et plus particulièrement contre les trafics de stupéfiants. Cette réunion est chargée de dresser le bilan des actions menées lors de la semaine écoulée et d’examiner l’évolution de la délinquance. La ville de Nice et la police nationale y participent. Le parquet de Nice y est également convié.

Il est ainsi décidé : l’adaptation permanente des moyens, la mise en place d’opérations communes entre police nationale et police municipale et des actions judiciaires à mener pour des résultats sur le long terme.

Le bilan de la première réunion

La réunion du lundi 17 avril a, par exemple, permis de savoir que durant la semaine du 10 au 17 avril, il y a eu 224 personnes contrôlées, 36 interpellées, trois écrouées mais aussi des saisies de cannabis, cocaïne et d'argent liquides (plus de 17.000 euros).