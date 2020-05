Les Moutiers-en-Retz : un véliplanchiste secouru

Un habitant des Moutiers-en-Retz s'est retrouvé en difficulté vendredi après-midi alors qu'il pratiquait la planche à voile dans la baie de Bourgneuf. Les fortes rafales de vent l'ont poussé vers le large, l'empêchant de regagner le rivage. L'homme de 36 ans a été secouru par un moniteur de voile, les pompiers l'ont récupéré en état de légère hypothermie, il a été transporté à l'hôpital de Saint-Nazaire

Sa famille était inquiète

L'homme est parti faire de la planche vers midi sans avoir déjeuner et trois heures plus tard, quand sa famille a vu qu'il ne revenait pas, elle s'est inquiétée. Sa soeur de 17 ans a rejoint la plage et a aperçu son frère au loin, elle a alors emprunté un paddle pour le rejoindre mais à son tour, elle s'est retrouvée en difficulté. Elle a également été récupérée saine et sauve par le moniteur de voile qui a porté assistance à son frère.