Les naturistes vont pouvoir continuer à bronzer sur la plage de Quend

Quend Plage, Quend, France

Les nudistes vont retrouver leur plage. Le tribunal administratif d'Amiens vient de donner raison à trois associations qui attaquaient un arrêté pris par le maire de Quend pour interdire la nudité sur les plages de la commune. Les naturistes fréquentent depuis une cinquantaine d'années la plage de Quend, la cohabitation s'est toujours bien passée avec les "textiles", ceux qui gardent le maillot. À l'audience, l'avocat de la ville avait pourtant comparé le naturisme à une exhibition sexuelle.

Le tribunal administratif a donc tranché et donné raison aux trois associations naturistes (la Fédération française de naturisme, l'Association pour la promotion du naturisme en liberté et celle des Hauts-de-France naturistes) qui contestaient la décision du maire de Quend. Ils peuvent revenir dès aujourd'hui.

Et c'est une première, le tribunal oblige en fait le maire à délimiter la zone où ils n'ont pas le droit d'aller, plutôt que celle où ils doivent rester. Une nuance subtile que nous explique Jean-François Feunten, il est membre du bureau de la Fédération française de naturisme : "ils peuvent interdire des espaces, mais ça devient exceptionnel. Et si ça devient général, ce n'est plus une exception. Donc la mesure d’interdiction doit rester minimaliste et justifiée. Concrètement, sur une plage comme celle de Quend, au lieu de dire "voici un espace entre ces deux poteaux qui est réservé à la pratique de la nudité", c'est l'inverse. On créé une zone de non autorisation de la nudité. Par contre, la nudité simple, c'est sans caractère sexuel. L'exhibition sexuelle reste dans le code pénal, et elle est pénalisable. Nous autres naturistes pensons que la sexualité doit avoir lieu en privé, cela ne concerne en rien le naturisme".

Le maire de Quend, Marc Volant, n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.