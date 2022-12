Les nouvelles armes de la Jirs contre les dérives mafieuses

Née des lois Perben de 2004, les 8 Jirs de France visent la grande délinquance, qu'elle soit financière ou criminelle. La Corse est rattachée à celle de Marseille qui englobe une diagonale de Perpignan à Nice en englobant l'île.

La lutte contre le grand banditisme qui représente un dossier sur cinq à la Jirs de la cité phocéenne, est une idée presque neuve en Corse.

D'abord parce qu'elle a été éclipsée pendant les années 80 par l'action menée contre le terrorisme qui a totalisé plus de 10 000 attentats et 70 homicides. Ensuite parce que la juridiction interrégionale spécialisée commence à y voir plus clair. De 2009 à 2013, elle commençait à s'immerger dans le banditisme qui était confronté à une violente recomposition.

2009-2013 : les années sanglantes,

95 assassinats et 127 mises en examen

Durant cette période de quatre années particulièrement sanglantes, la Jirs a traité 95 affaires d'assassinats et a mis en examen 127 personnes. Des mesures qui ont, selon la juridiction, "déstabilisé" les équipes en place mais qui n'ont pas mené les résultats escomptés en terme de résolution judiciaire.

Aujourd'hui, le constat est sans appel, le banditisme corse n'est pas un agrégat de bandes mais "s'apparente à un système mafieux". C'est la conclusion d'un rapport de la Jirs qui tire le bilan de la décennie 2009-2019. 10 ans marqués par l'éclatement de la Brise de la mer et le repositionnement dans le Sud des équipes en place.

Dans ce laps de temps, une affaire sur cinq de la Jirs était corse. L'entité s'est saisie de 140 dossiers. 85 ont été achevés, 43 classés sans suite. Avec un faible taux d'élucidation sur les crimes de sang. La Jirs revendique 800 ans de prison prononcés pour 15 millions d'euros d'avoirs criminels saisis. Cette tendance se confirme ces dernières années : de 2013 à 2022, le parquet de Marseille dénombre une centaine de saisines, 75% concernent le crime organisé (3 dossiers sur 4 sont des homicides en bande organisée), et 25% la matière économique et financière (principalement le blanchiment qui pèse pour la moitié des dossiers)

Porosité entre voyoucratie, mondes économique et politique

Dans son rapport, la Jirs pointe une porosité entre voyoucratie, mondes économiques et politiques, comme l'attestent les six assassinats de notables entre 2006 et 2014, ceux de Robert Feliciaggi, Marie-Jeanne Bozzi, Antoine Sollacaro, Jacques Nacer, Jean-Luc Chiappini, Dominique Domarchi, Jean Leccia.

Autre signe de la présence mafieuse : une parole muselée dans la société et l'intimidation de jurés. La fameuse "omertà" mais une source judiciaire ne réduit pas les échecs des enquêtes à cela : "Il est plus intelligent d'anticiper pour comprendre les mécanismes et les projets des équipes ".

25 équipes, la voyoucratie corse "pour les nuls"

25 équipes criminelles sont désignées par un rapport du Sirasco daté de mars 2018, le service de renseignement de la police, qui s'apparente à la collection "la voyoucratie corse pour les nuls". Cette note barrée de la mention "confidentiel et évolutif" analyse des bandes avec leur chef et ses affidés dans chaque territoire. "C'est une photographie à l'instant t, pas un document définitif ", prévient une source policière.

Quelques enseignements apparaissent néanmoins. Le petit bar est décrit comme "une équipe très structurée qui compte de nombreuses ramifications, tant sur le continent qu'à l'international, de par un vaste réseau de blanchiment. Ses liens avec le milieu politique et économique en font un véritable empire mafieux". Quant à Jean-Luc Germani, "héritier de Richard Casanova", il est présenté comme un "membre éminent de la brise de mer". Jacques Mariani "pilote ses affaires d'extorsion" depuis la prison et le clan Federici, les braqueurs de Venzolasca, est présenté comme le seul à "avoir concurrencé la brise de mer".

Ces bandes criminelles regardent vers le trafic de stupéfiants mais surtout vers l'extorsion, l'immobilier les marchés publics ou les déchets.

Le rapport de la Jirs ne fait pas dans le détail mais distingue 7 clans, ayant une pérennité.

"Nous aussi, on doit inscrire notre action dans la constance", admet le parquet de Marseille.

Aujourd'hui, la Jirs de Marseille n'est plus le grand Satan judiciaire des robes noires. Malmenée par des avocats il y dix ans qui dénonçaient une structure liberticide, et qui multipliait les conférences de presse, son action est aujourd'hui soutenue par les deux collectifs anti-mafia qui se sont constitués en 2019 dans l'île et réclament des moyens législatifs à l'italienne.

Ce changement de braquet sociétal se retrouve aussi au plan politique puisque les [](Résolution contre les dérives mafieuses votée à l'Assemblée de Corse : les collectifs sortent satisfaits) dérives mafieuses s'invitaient dans l'hémicycle de l'assemblée de Corse à la mi-novembre. Cinq commissions ont été désignées par les élus territoriaux,

100 voitures blindées en ligne de mire

Pendant ces années, la Jirs a mené sa révolution de velours en changeant ses méthodes.

Depuis 5 ans, un assistant spécialiste en analyse criminelle appuie le travail des juges. Ce nouveau regard sur le crime a permis l'ouverture d'enquêtes d'initiative préliminaires. Par exemple, en surveillant les propriétaires de voitures blindées -qui sont une petite centaine dans l'île- dont les véhicules valent "entre 25 000 à 150 000 euros", les enquêteurs font parfois des déductions criminelles.

Soit en s'intéressant au fournisseur de ces voitures, soit à la manière dont elles ont été acquises.

Autre sujet d'ampleur, les déchets qui sont abordés sous deux approches : les menaces d'une part que peuvent recevoir les acteurs du secteur ou les élus, les marchés publics d'autre part.

Au parquet une dizaine de magistrats ne traitent que des affaires relevant du crime organisé ou de la déliquance financière.

Repenti ou témoin protégé ?

Ces nouvelles méthodes montrent que la Jirs a appris de ses erreurs. Elle a analysé le procès Orsoni de juin 2015 comme une "déconvenue" dit le rapport. Elle a donc modifié ses techniques d'enquête en étant la première juridiction de France à utiliser le statut de repenti pour l'assassinat d'Antoine Nivaggioni. Car la révolution copernicienne de la Jirs c'est quand le premier repenti Patrick Giovannoni s'est confessé au sujet de la bande du Petit bar. "Il y aura d'autres repentis", assure une source judiciaire qui plaide pour un élargissement de ce statut trop étriqué. Rappelons aussi que Claude Chossat, sans en avoir le statut officiel avait livré des informations cruciales dans plusieurs dossiers comme celui des cercles de jeux de la Brise de mer à Paris, le Wagram et l'Eldo. Plus récemment, l'utilisation du statut de témoin protégé dans le double homicide de Poretta en 2017 est aussi une innovation judiciaire.

Peut-on suivre la criminalité corse en autarcie depuis Marseille ? C'est l'un des reproches adressés à la Jirs.

Les magistrats marseillais ont des échanges réguliers avec les parquets. Un bureau de liaison corse le BDLC, a été créé depuis cinq ans et se réunit une fois par semestre afin de parler des stratégies pour déstabiliser toutes les bandes mafieuses. "Du petit bar à la brise de mer en passant par Venzolasca, toutes les équipes ont eu affaire à la justice peu ou prou", analyse une source policière.

Les juges de la jirs font un "état régulier des forces en présence" poursuit la même source. Ils dressent un calendrier des sorties de prison des figures emblématiques du milieu.

7% de résolution judiciaire

Ils surveillent également les rapprochements ou les brouilles dans le milieu. Ils sont aussi attentifs au mode de vie Un gros travail de téléphonie est fait soit via des écoutes soit via des sonorisations. Un coup d'accélérateur a mis également pour écouter ce qui se dit en prison, le dernier salon où l'on cause entre voyous. Le renseignement en détention constitue d'ailleurs une source importante d'informations.

Il n'y a pas en France de délit d'association mafieuse, comme en Italie.

Les magistats travaillent le plus possible en amont l'infraction d'association de malfaiteurs. Pour anticiper les mouvements des équipes de voyous. Le but c'est aussi de la relier avec des avoirs criminels. La Jirs fonctionne en cela à l'italienne : pénal coté pile, économique côté face, c'est l'éco criminalité.

Le procureur général de Bastia évoquait sur nos ondes un taux de 7% pour la résolution judiciaire des crimes de sang. La Jirs rappelle ici "le professionnalisme des tueurs, l'absence de preuves mais aussi les pressions sur les témoins" qui perdent la mémoire. Elle plaide pour des juges spécialisés, "profilés", mais aussi la suppression des jurés populaires pour les affaires de grand banditisme qui n'iraient désormais que devant des cours d'assises où ne siègent que les magistrats.

Autre grand projet : un service de police judiciaire unique en Corse pour mieux croiser les informations.

Enfin, la Jirs n'aime pas la médiatisation elle préfère travailler dans l'ombre et fuit les micros.

Mais aujourd'hui, elle a des résultats à afficher contre les bandes mafieuses corses.