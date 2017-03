Les nouvelles caméras de Poitiers ont permis de résoudre trois enquêtes

Les 24 nouvelles caméras installées à Poitiers en centre-ville et aux Couronneries ont permis de résoudre trois enqupêtes. France Bleu Poitou dévoile les chiffres, trois mois après la mise en service.

La ville de Poitiers compte 24 nouvelles caméras depuis fin 2016, et elles ont déjà permis de résoudre des enquêtes.

Ces caméras sont réparties dans deux quartiers : le centre-ville, qui compte 13 appareils (5 sur la place Leclerc et 8 autour de Notre-Dame-La-Grande) et les Couronneries, qui recense 11 caméras (6 place de Provence et 5 place Coïmbra).

Les images ne sont pas visionnées 24h/24h, elles sont en fait enregistrées et stockées pendant 14 jours à la mairie. Elles peuvent être transférées à la police nationale, sur réquisitions de la justice, en cas de besoin pour des enquêtes.

En trois mois, la mairie a reçu 13 réquisitions judiciaires : 11 pour le centre-ville de Poitiers, et deux pour des départements voisins. Sur ces 11 enquêtes poitevines, trois réquisitions ont permis un résultat positif pour les enquêteurs. Soit les images ont permis d'identifier l'auteur d'un délit, soit elles ont permis de donner des informations déterminantes pour orienter les enquêteurs sur une piste sérieuse.