Les numéros d'appel de secours 18,15 et 112 indisponibles en Ardèche pendant une demie-heure

Les numéros d'appel de secours, 18, 15 et 112 ont été indisponibles pendant prés d'une demie heure ce mardi midi en Ardèche à cause d'un incident technique.L'incident est terminé et les numéros d'appels de secours sont de nouveau opérationnels.