Les numéros d'urgence injoignables en Seine-et-Marne pendant plus de deux heures

Les numéros 18 et 112 sont injoignables en Seine-et-Marne ce mardi après-midi.

Les numéros d'urgence étaient injoignables dans plusieurs départements entre 15h et 17h15 ce mardi après-midi, ont annoncé certains services d'incendies et de secours sur leur compte Twitter. C'était le cas de la Seine-et-Marne, mais pas de Paris ni des autres départements d'Ile-de-France. On ignore l'origine de cette panne pour le moment. 19 départements ont été concernés, a indiqué le ministère de l'Intérieur à franceinfo.

Les numéros 18, 15 et 112 ont été touchés par cette panne, mais pas le 17. Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne conseillaient de composer le 01 60 56 86 40 en cas de difficulté. "L’acheminement des numéros d’urgence est de nouveau opérationnel", a écrit ce mardi à 17h15 Orange France sur son compte Twitter. "Une vigilance renforcée est mise en place. Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée", écrit l'opérateur.

Le ministère de l'Intérieur précise que cette panne n'est pas de même ampleur que la précédente, survenue le 2 juin 2021 .