Après de longs mois d'enquête, la dépouille d'Arthur Noyer va enfin pouvoir être rendue à ses proches. Les obsèques du caporal auront lieu le vendredi 7 septembre à 14h30 en la cathédrale de Bourges, a appris ce mardi France Bleu Berry auprès de la famille. La justice a délivré à la famille une autorisation d'inhumation fin juillet.

Une cérémonie ouverte à tous

"Les gens qui désirent rendre hommage à Arthur peuvent venir", déclare à francebleu.fr Cécile Noyer, la maman d'Arthur. La cérémonie sera ouverte à tous. "Comme disait Didier (le papa), Arthur ne nous appartient pas, il avait plein d'amis, il était apprécié de plein de personnes, on ne peut pas les exclure de cette cérémonie".

Ses amis de l'armée seront présents

Les collègues d'Arthur Noyer, caporal au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) de Chambéry assisteront à la cérémonie, ainsi que "ses amis de Bourges et d'ailleurs". Concernant l'enquête, la famille ne souhaite pas commenter la procédure judiciaire toujours en cours. "On reste vigilant sur l'enquête mais là on prépare les obsèques, on est dans un moment de recueillement, chaque chose en son temps", commente la maman.

Fin mars dernier, Nordahl Lelandais avait reconnu "spontanément" avoir "porté des coups" lors d'une "bagarre" ayant entraîné la "chute" mortelle du jeune militaire, selon les informations communiquées par le parquet de Chambéry. Nordahl Lelandais est également soupçonné du meurtre de la petite Maëlys. Le 2 juin dernier, les parents d’Arthur Noyer s’étaient rendus aux obsèques de Maëlys, à Pont-de-Beauvoisin.

