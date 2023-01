Plus d'un an après sa disparition en montagne, les obsèques de la randonneuse Anne-Cécile Hondeville

Les obsèques de la Béarnaise Anne-Cécile Hondeville se sont tenues ce samedi matin à Nay. Cette femme randonneuse a été portée disparue dans le secteur du Balaïtous entre le 24 octobre 2021 et le 15 août 2022, jour où son corps a été retrouvé en Espagne. Après cinq mois d'attente et de démarches pour ses proches, le corps d'Anne-Cécile a pu être rapatrié le vendredi 20 janvier.

Possibilité de faire un don pour octobre rose

Un dernier hommage lui a été rendu à l'église de Nay pour ses proches comme le raconte son ancienne compagne Valérie Hondeville : "[...] C'est comme si on ne réalisait pas, on attend ça depuis tellement longtemps qu'on a du mal à s'y faire et se dire qu'elle est là. J'ai pu aller la voir à la chambre funéraire. On devait faire ses obsèques, ça traînait et enfin ça va s'arrêter. [...] Ça va être l'occasion de lui dire enfin au revoir."

Pour ceux qui voulaient faire un geste, une urne était disponible et tous les dons seront reversés au profit d'octobre rose, cause chère à Anne-Cécile Hondeville qui avait lutté contre un cancer du sein.

Une attente de plus d'un an

Entre sa disparition et ses obsèques, il se sera écoulé environ un an et trois mois. Une attente insoutenable pour l'ancienne compagne d'Anne-Cécile Hondeville et leurs enfants. Ça avait déjà été terrible pour eux d'apprendre que leur maman était portée disparue dans le secteur du Balaïtous . Il avait ensuite fallu laisser passer l'hiver, le printemps.

En août, après un message publié sur les réseaux sociaux pour relancer les recherches, un randonneur avait aperçu une des chaussures de la Béarnaise . Le corps a été retrouvé côté espagnol. Un soulagement malheureusement vite parasité par les difficultés liées à la langue ainsi que par la lourdeur et la lenteur des démarches administratives qui se sont déroulées en Espagne.

Cinq mois plus tard le corps d'Anne-Cécile a enfin été rapatrié. "Ça nous paraît presque irréel" dit sa famille qui a tant attendu et qui peut enfin se recueillir et avancer dans son deuil. Une cérémonie est donc prévue à Nay mais un autre moment de recueillement aura sans doute lieu plus tard en montagne.