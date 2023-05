Les obsèques de Rose, tuée dans les Vosges, auront lieu vendredi à Metz

Rose Izabella, la fillette de 5 ans, tuée le 25 avril à Rambervillers dans les Vosges sera enterrée ce vendredi 5 mai à Metz. Ses obsèques auront lieu au cimetière de l'Est informe l'avocat de la famille. Il précise que la famille a pu récupérer le corps mercredi en début d'après-midi. Les résultats définitifs de l'autopsie sur les causes de la mort de l'enfant ne sont pas encore connus. Pour l'instant, on sait seulement que la fillette n'a pas été victime de viol .

Un adolescent de 15 ans, est mis en examen dans cette affaire. Il a décidé de garder le silence. La justice n'a donc pas sa version des faits. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République d'Épinal a précisé que le jeune homme était mis en examen dans une autre affaire datant de 2022 . Il s'agit de faits de viols sur deux garçons de 10 et 11 ans qui se seraient produits dans une forêt à proximité de Rambervillers.

Une marche blanche en hommage à la fillette a eu lieu le weekend dernier à Rambervillers dans les Vosges, et a rassemblé 450 personnes.

