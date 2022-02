Les occupants de cinq appartements relogés après l'incendie qui a touché un immeuble aux Angles

Un incendie a touché un immeuble de deux étages ce samedi peu après midi aux Angles (Gard). Le propriétaire de l'appartement le plus touché par le sinistre a été légèrement incommodé par les fumées et les occupants des cinq logements doivent être relogés.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus ce samedi peu après midi pour un feu d'appartement de 50 m² environ au dernier étage d'un immeuble de deux étages sur la commune des Angles (Gard). A l'arrivée des secours, les occupants des cinq logements avaient évacué leur appartement. L'action rapide des sapeurs pompiers a permis de limiter l'incendie à l'appartement en feu et d'éviter la propagation à la totalité de la toiture. Le propriétaire de l'appartement sinistré, légèrement incommodé par les fumées, a été examiné par l'équipage de l'ambulance des sapeurs-pompiers et laissé sur place. Tous les appartements ont été touchés par les fumées de l'incendie et l'ensemble des occupants des cinq logements de l'immeuble seront relogés pour une partie dans leur famille, pour les autres par la municipalité.