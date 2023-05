Les opérations de dépollution du cratère AZF à Toulouse vont durer deux ans

C'est un vaste chantier que Total Energies a démarré au sud de Toulouse, le long de la route d'Espagne. Depuis le 17 avril 2023, le groupe- ex-propriétaire de l'usine AZF - se doit de dépolluer le site qui n'est plus sous scellés de la justice et qui appartient désormais à Toulouse Métropole et Icade (filiale de la Caisse des Dépôts). Les opérations vont durer deux ans.

L'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre 2001, a entraîné la mort de 31 personnes et fait plus de 2.500 blessés à Toulouse.

Les étapes avant la dépollution

Jusqu'à la mi-mai environ, la zone est débroussaillée. La nature ayant repris ses droits, il faut élaguer cette parcelle de l'ancien cratère qui s'étale sur deux hectares. Des installations industrielles, toujours présentes sur le site, doivent être évacuées. Des gravats, du béton, de la ferraille et du plastique ont été retrouvés sur place.

Une fois ce travail réalisé, Total Energies lancera des études environnementales. "Nous devons essentiellement analyser le lac - l'ancien cratère - qui est devenu une zone humide où une biodiversité s'est développée. Ensuite, nous verrons s'il est utile et réglementaire de conserver cette zone humide ou de la remblayer", explique Sylvain Panas le directeur de Total Energies en Occitanie. Tout laisse à penser que cette zone humide devra être conservée. Ces analyses environnementales devraient s'achever fin juillet. Des analyses de sol seront aussi réalisées pour évaluer les pollutions présentes.

Lors du dernier trimestre de l'année 2023, Toulouse Métropole, Icade, Total Energies et l'association Mémoire et solidarité des anciens salariés d'AZF discuteront de l'avenir du site. Des appels d'offres pourront alors être lancés. Une zone verte avec des activités sportives est envisagée.

Mémoire et Solidarité souhaite que soit conservé l'ancien enrobeur de nitrate qui était sur le site, sorte de gros tuyau? une pièce maitresse de l'usine AZF qui pèse 90 tonnes.

La dépollution en 2024

La dépollution à proprement dite aura lieu l'an prochain, en 2024. Elle va durer une année. Au total, Total Energies dispose d'un délai de 24 mois pour dépolluer le site à compter du 17 avril 2023. Les opérations devront donc être terminées au premier trimestre 2025.

Ces opérations coûteront plusieurs milliers d'euros au groupe Total (ex Grande Paroisse) définitivement condamné en 2019 par la Cour de cassation.