Littoral atlantique : les opérations de sauvetage en mer ont explosé cet été

Les CROSS Etel et Corsen n'ont pas chômé cet été. Entre le 1er juin et le 30 septembre, les deux centres d'opération ont coordonné 2560 sauvetages, soit une augmentation de 16% par rapport à 2019. Par contre, le nombre de décès en mer n'évolue quasiment pas. Vingt-quatre personnes y ont perdu la vie contre 23 en 2019. La préfecture maritime de l'Atlantique a publié son bilan de l'été ce vendredi 6 novembre 2020.

La baignade, activité la plus mortelle en 2020

Sur les 2500 kilomètres de côtes du littoral atlantique, la baignade en mer a été la cause la plus fréquente de décès. De même, "la méconnaissance des dangers en mer et le manque de préparation sont la cause de nombreuses opérations de sauvetage", précise la Préfecture maritime de l'Atlantique.

Les secours en mer ont également fait face à de fausses alertes. Ça a été le cas dans près de 10% des opérations cet été, ce qui cause un déploiement inutile des moyens de secours. La Préfecture maritime vous conseille de toujours marquer vos coordonnées sur votre engin, de prévenir vos proches et de les informer de vos intentions. Enfin, il ne faut pas oublier son moyen de communication (appel au 196 ou canal 16 sur la VHF).