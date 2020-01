Le difficile sauvetage d'un cheval coincé dans une galerie minière à Gardanne

Gardanne, France

Tout a commencé dimanche après-midi quand le cheval après une séance de travail tout à coup chute dans un près sur les hauteurs de Gardanne. Son propriétaire ne comprend pas ce qu'il se passe et pour cause, l'animal disparaît totalement, il est enfoncé en fait dans une galerie souterraine, une ancienne galerie minière. Le cheval se retrouve à 10 mètres de profondeur.

Le sol de ce terrain privé dégagé en lisière de forêt, s'est affaissé sous ses sabots, probablement au dessus d'une ancienne galerie minière qui date du début du siècle dernier. Les pompiers et les hommes du bureau de recherches géologiques et minières ont décidé d'interrompre les recherches lundi matin à cause des risques trop élevés. Mais le propriétaire ne voulait pas en rester là, il a donc fait appel à des moyens de levage, d'excavation et des spéléologues. Mais l'opération a échoué. Elle devrait donc recommencer ce mardi matin.

Des centaines de galeries souterraines partout

Le sol qui se fissure tout à coup, est-ce surprenant ? Non répond Michel Villeneuve, directeur honoraire CNRS à Marseille, géologue et responsable de la carte géologique de la région l'assure : des galeries comme celle-ci il y a des centaines partout.

Il y en a plus de 800 mais ce sont surtout des galeries de surface. Les dernières galeries qui datent d'après 1946 ce sont des puits qui sont à 1000 mètres de profondeur. Mais les puits qui peuvent impacter la surface sont au maximum à une profondeur de 100 mètres.

Un terrain plus fragile à cause du réchauffement climatique

Aujourd'hui les sols sont plus fragiles à cause du réchauffement climatique assure le géologue. Il y a beaucoup plus de puits et le terrain à tendance à s'affaisser. Ce qui est arrivé au cheval pourrait donc arriver aussi à des promeneurs même si cela est rare.