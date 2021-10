Les opposants à la tauromachie déposent un référé contre la préfecture de l'Hérault

Les anti-corridas de Béziers attaquent en justice ce mercredi un arrêté préfectoral leur interdisant de manifester dans le cœur de ville les 21 et 24 octobre prochains. Un référé est étudié à 10h par le tribunal administratif de Montpellier.

En fin de semaine dernière, le COLBAC a déposé une demande de rassemblement pour ce jeudi et dimanche prochain devant le théâtre municipal et devant les Arènes de Béziers pour dénoncer la cruauté envers les animaux. Mais trois jours après le dépôt de dossier, la sous-préfecture de Béziers leur interdit tout rassemblement dans un périmètre proche par crainte de troubles à l'ordre public.

Béziers accueille pour quatre jours à partir de jeudi, les journées Taurines. Conférences, rencontres, corrida et novillada sont au programme dans les Arènes, ou encore au théâtre.

"Ce refus est une atteinte grave à la liberté de manifester" déplore le comité de liaison Biterrois pour l'abolition de la Corrida.

''En nous éloignant d'un demi kilomètre des arènes et du théâtre conduit à vider de tout sens et tout intérêt cette manifestation'' -Sophie Maffre-Baugé, la présidente du COLBAC. Copier

"Nous sommes connus des autorités pour être des militants calmes et respectueux. Nous sommes statiques, non-violents, avec des visuels sans gêner les spectacles, sans mégaphone et seulement une dizaine de personnes. On veut nous museler. Nos visuels dérangent" déplore Sophie Maffre-Baugé, la présidente du COLBAC.

Suite à ce refus de manifester, le COLBAC c a déposé un autre rassemblement cette fois pour entrave à la liberté de manifester. Cette fois, l’autorisation a été accordée ce jeudi de 16h à 17h45 devant le Théâtre de Béziers faute de pouvoir se rassembler les 21 et 24 octobre, à moins que le tribunal administratif ne donne raison aux opposants à la tauromachie.

COLBAC - COLBAC