Les opposants à la Zac des Sablas à Montaren-et-Saint-Médiers occupent le terrain

Les opposants à la Zac des Sablas ne désarment pas. Une trentaine d'entre eux se sont réunis ce dimanche sur le terrain où doit être aménagée cette zone d'activité commerciale. Un projet d'une superficie totale de 11 hectares sur des terrains agricoles à Montaren-et-Saint-Médiers tout près d'Uzès. Désormais, pour occuper le terrain, à tous les sens du terme, les membres du collectif pour la sauvegarde de l'Uzège renouvelleront ce type d'opération chaque troisième dimanche du mois avec, à chaque fois, un thème différent. Ce dimanche c'était le ramassage des déchets.

Pour l'instant, seuls les aménagements de la 1ere tranche de la Zac sont en cours. Un programme de 12.000 m2 de surface bâtie sur une parcelle d'un peu plus de quatre hectares. Projet validé par le tribunal administratif de Nîmes en septembre dernier, mais qui fait l'objet d'un nouveau recours des opposants qui se battent devant la justice administrative depuis près de six ans pour essayer d'obtenir un nouveau projet plus conforme à la protection de l'environnement selon eux. Prochain épisode de ce feuilleton judiciaire devant la cour administrative d'appel de Toulouse.

