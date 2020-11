Les opposants au projet de centrale à bitume de Boën sur Lignon passent à l’offensive judiciaire

Ce dossier, empoisonne le climat politique de Boën sur Lignon depuis plus de 4 ans.

Cette station de production de bitumes et de concassage de matériaux de récupération doit s’installer dans la zone d’activité de Champbayard. Mais là ou le bât blesse pour les opposants, c’est que cette zone abrite le collège à moins de 400 mètres mais aussi l‘hôpital local et un Ehpad.

Ils pensent les émanations d’odeur de goudron et de poussières du concasseur risquent de provoquer pas mal de nuisances pour les voisins de l’usine en question.

L’enquête publique a d’ailleurs mis a jour une forte opposition de la population et même d’organismes comme l’ARS

Mais malgré cela le préfecture en juin dernier a quand même donné son aval à la construction, soutenue par la municipalité qui se félicite de la création d’une cinquantaine d’emplois à la clef.

Ce recours auprès du tribunal administratif n’est pas un référé et ne suspend donc pas les travaux d’implantation. Mais pour l’association c’est une première offensive judiciaire pour montrer qu’ils ne lâcheront pas l'affaire.

Pour l'association « CESSE » qui s’oppose au dossier, il est plus que jamais temps de se mobiliser contre la construction de cette centrale dans la zone d activité de Champbayard à deux pas de plusieurs sites sensibles. Jean Baptiste VORON est le président de l’association CESSE.

Les choses n’ont pas changé, c’est-à-dire que l’implantation est toujours aussi aberrante. L’hôpital local et l’EHPAD sont toujours aussi proches, tout comme la cité scolaire à moins de quatre cents mètres. Ce projet va disperser des produits toxiques tout à côté d’une population sensible.

On rappelle aussi que la centrale la centrale à bitume, c’est une chose mais qu'il y a aussi un concassage de matériaux de construction qui est générateur de poussière de manière très intensive et là il n’y a aucune étude de faite. Et donc du coup, c’est ce qui nous a motivé pour faire un recours devant le tribunal administratif. Surtout que la population s’est manifesté de manière assez massive contre ce projet sur les deux enquêtes publiques. On est confiants sur le fait que l'on va obtenir l’annulation de cet arrêté