Les orages de samedi ont fait une victime dans la Drôme

L'arrivée de l'orage et de la pluie sous un ciel nuageux dans la Drôme - Août 2019

Un homme pisciculteur a été retrouvé mort à Échevis, dans la Drôme, visiblement victime des orages de ce samedi 30 juillet. Samedi, en fin d'après-midi, il voit l'orage il décide d'aller vérifier les voies d'irrigation de ses bassins, voir si rien n'a été bouché par les précipitations. Il prend sa voiture, laisse son portable à la maison, il part.

ⓘ Publicité

Sa sœur reste sans nouvelles, le lendemain midi, quand elle voit qu'il n'est pas là pour le déjeuner, elle se décide à appeler les gendarmes. La compagnie de Romans-sur-Isère est prévenue, et le corps de l'homme de 68 ans est retrouvé le dimanche 31 juillet, lendemain de sa disparition, dans le puit d'un des bassins. Visiblement, à cause de la météo, il est tombé dans ce puits et il est décédé.