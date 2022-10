Les orages font quelques dégâts en Nord-Isère

Les pluies de la journée du lundi 24 octobre ont parfois localement été assez intenses. Les sapeurs-pompiers sont intervenus une douzaine de fois l'après-midi par exemple dans le Nord-Isère après un épisode orageux qui a provoqué des inondations de caves et de maisons à Culin, Meyrié, Ruy-Montceau ou encore Nivolas-Vermelle près de Bourgoin-Jallieu. Il y a eu des interventions plus au nord également à Vézeronce-Curtin, près de Morestel.

Selon le compte Twitter, Meteo Centre-Isere , les fortes pluies dans le massif de la Chartreuse (plus de 70 mm à Saint-Pierre-d'Entremont lundi 17 heures), le Guiers Vif est monté de plus d'un mètre en un peu plus d'une heure.