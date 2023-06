Les orages provoquent de nouveaux dégâts dans le Cher

Après les violentes intempéries lundi soir, le département du Cher a encore subi de fortes précipitations et des vents très forts ce jeudi matin. Mais le Cher et l'Indre ne sont plus en vigilance météo.

Un orage dans le ciel © Radio France - Jeanne Debutler Un réveil les pieds dans l'eau après des trombes d'eau. Certains habitants du Cher, notamment à Aubigny-sur-Nère, n'ont pas pu empêcher la montée des eaux à leur domicile. Plusieurs garages ont été inondés et les pompiers du département sont intervenus une centaine de fois. À Mehun-sur-Yèvre, le plafond du collège s'est effondré sous le poids de l'eau. Il n'y a heureusement pas de blessés, les élèves n'étaient pas encore en classe. ⓘ Publicité Ce jeudi à 16 heures, dans sa nouvelle carte de vigilance, Météo France ne place plus le Cher et l'Indre en alerte pour orages ou pluie-inondation. Enfin une accalmie après de longs jours d'angoisse. Mais ces intempéries provoquent de fortes perturbations sur le réseau SNCF : jusqu'à cinq heures de retard en gare de Châteauroux pour des Intercités de la ligne POLT.