VIDÉO - Les orages provoquent de nouvelles inondations en Béarn ce mercredi soir

Il était 21 heures ce mercredi soir quand l'orage annoncé par Météo France s’est abattu sur la ville de Pau et ses alentours. Les pompiers ont reçu un grand nombre d'appels. Plusieurs quartiers de Gan, au sud de Pau, ont été inondés. “Les réseaux d’évacuation des eaux ont été saturés à cause des fortes pluies, ce qui a inondé plusieurs routes”, explique la mairie. Pour le moment, aucune habitation ne semble avoir été inondée sur la commune.

Une quarantaine d'interventions des pompiers

Selon le point de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à 22 heures, ce mercredi soir, les pompiers étaient intervenus une quarantaine de fois sur les secteurs de Pau et de Gan. Une coulée de boue s'est également produite sur la D938 entre Pau et Nay. Les pompiers sont également intervenus à Monein, Nay, Lembeye et Garlin. Le nettoyage des chaussées est en cours.

Le département des Pyrénées-Atlantiques reste en vigilance jaune aux orages jusqu'à jeudi 15 heures.