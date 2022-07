Les organisateurs du festival du château de Freycinet attaquent la mairie de Saulce-sur-Rhône en justice

"Nous sommes très en colère", lâche Didier Viricel, directeur du festival du château de Freycinet, après l'annulation de l'événement suite à un différend avec la mairie de Saulce-sur-Rhône. Il a donc décidé de saisir la justice et de porter plainte. Au cœur de l'affaire : le refus de la municipalité d'autoriser la construction d'un nouvel accès au château, ce qui ne permet pas d'organiser le festival dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Un refus sans aucune bonne raison selon les organisateurs.

De grosses pertes

"On vient de prendre deux ans de Covid, on pensait qu'il allait y avoir une reprise, mais elle est molle et on galère car le public n'est pas présent, explique Didier Viricel. Malgré tout, on veut monter un projet à Saulce-sur-Rhône dans cette conjoncture compliquée, et on nous tire encore une balle dans le genou." La facture sera lourde pour les organisateurs : 700 000 euros de pertes après de nombreuses dépenses avant même la tenue du festival. "Une partie des cachets des artistes a déjà été versée, sans oublier le coût de la campagne de communication", ajoute Didier Viricel. Des pertes d'autant plus élevées que les billets seront tous remboursés.

Le festival devait accueillir entre le 21 et le 30 juillet Véronique Sanson, Bénabar, Grand Corps Malade, Ibrahim Maalouf, Tryo et Camille & Julie Bertholet.

La mairie de Saulce-sur-Rhône n'a pas répondu à notre sollicitation.