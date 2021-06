Les ossements de Marie-Pascale Sidolle, disparue à Avignon en 2019, retrouvés dans le Gard

C'est la fin de deux ans d'attente pour la famille de Marie-Pascale Sidolle. Le 14 avril 2019, cette aide-soignante de 54 ans disparaissait sur le parking de l'hôpital d'Avignon. Ses ossements ont été retrouvés dans le Gard à Aramon. Ils ont été découverts par un chasseur dans la garrigue à Aramon à une quinzaine de kilomètres d'Avignon. Ce mercredi, le procureur de la République a révélé que les analyses ADN confirmaient l'identité de la victime.

Le procureur devrait ouvrir dans les heures qui viennent une information judiciaire pour meurtre et enlèvement. Un juge d'instruction sera désigné pour tenter d'élucider la mort de cette habitante de Roquemaure, celle qu'on avait surnommé "la disparue de l'hôpital d'Avignon".

Enlevée sur le parking de l'hôpital d'Avignon

Il y a deux ans, ce dimanche 14 avril 2019, Marie-Pascale Sidolle disparaissait sur le parking de l'hôpital d'Avignon. Cette aide-soignante de 54 ans, venait de prendre son service quand elle en ressort en compagnie d'un homme qui n'a jamais été identifié. Sa voiture, une twingo blanche, avait été retrouvée calcinée le lendemain dans le quartier Montclar à Avignon.

Le 14 avril 2021, date anniversaire de sa disparition, sa fille nous confiait son désespoir : "Ne pas savoir me mine depuis deux ans, c'est le pire qui puisse arriver, ne pas savoir. J'irai mieux le jour où j'aurais des réponses", nous disait Stéphanie Sidolle. Elle nous confiait se refaire le film depuis deux ans.

Ce dimanche 14 avril 2019, sa mère arrive sur le parking de l'hôpital. Ce sont les dernières images d'elle vivante, expliquait Stéphanie. "Elle est entrée dans l'hôpital vers 7h pour prendre son service et elle en est ressortie dix minutes après. On la voit dans sa voiture sur le siège passager et au volant, il y a un homme."

Sa voiture retrouvée calcinée quartier Montclar

Cet homme n'a pas pu être identifié. Les caméras de surveillance ne livrent pas d'images suffisamment claires pour permettre de le confondre. La twingo blanche de Marie-Pascale Sidolle est retrouvée calcinée le lendemain de sa disparition sur l'ancien chemin du Bac de Ramatuel dans le quartier Monclar à Avignon. Sur les images de vidéosurveillance, il n'y as pas de signe de contraintes.

Le jour anniversaire de sa disparition, Stéphanie Sidolle, nous confiait qu'elle était persuadée qu'elle ne reverrait pas sa mère vivante : "Je suis convaincue que ma mère a été tuée le jour où elle a été enlevée. Aujourd'hui, j'attends de faire mon deuil, j'attends de retrouver ma mère pour qu'elle repose en paix. J'irais mieux quand j'aurais des réponses."

Ce mercredi 2 juin, la fille de Marie-Pascale Sidolle a eu la confirmation de ce qu'elle craignait. Finalement ce sont des ossements retrouvés par un chasseur à Aramon il y a cinq mois qui ont parlé. Le parquet de Nîmes devrait ouvrir dans les heures qui viennent une information judiciaire pour meurtre et enlèvement